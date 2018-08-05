Liselere yerleştirme nakil kılavuzu yayınlandı! Boş kontenjanlar listesi burada

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LİSELERE GEÇİŞ BOŞ KONTENJAN LİSTESİ (TIKLA)