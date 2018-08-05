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Liselere yerleştirme nakil kılavuzu yayınlandı! lar listesi burada

Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu tarafından erişime açıldı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre ilk nakil tercihleri 06-10 Ağustos tarih aralığında yapılacak. Bu tarihlerde herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyenler ise 13 Ağustos tarihinde ikinci nakil için yeniden başvuruda bulunabilecek. Liselere nakil tercih işlemleri E-Okul üzerinden yapılabilecek.

Giriş Tarihi: 5.8.2018 12:32
Liselere yerleştirme nakil kılavuzu yayınlandı! Boş kontenjanlar listesi burada

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

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Liselere yerleştirme nakil kılavuzu yayınlandı! Boş kontenjanlar listesi burada
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