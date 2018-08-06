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2018 Okulların açılma tarihi tarafından kesin olarak belirlendi!

2018 - 2019 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler gözünü okulların açılacağı tarihe çevirdi. Özellikle sınav sonuçlarının açıklamasıyla birlikte tatil planlarını şekillendiren aileler ve veliler yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor. ise konuyla ilgili çalışma takvimini yayınladı.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 09:57
2018 Okulların açılma tarihi MEB tarafından kesin olarak belirlendi!

Öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarının açıklanması ve Ağustos ayına girilmesiyle birlikte gözünü () çalışma takvimine çevirdi. Peki bu sene okullar ne zaman açılacak.

Özellikle tatil planını şekillendirmek isteyen aileler yaz tatilinin bitiş tarihini merak ediyor. Bu konuya istinaden sosyal medya üzerinde çıkan "yaz tatili uzadı, okullar geç açılacak" haberleri gerçeği yansıtmıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2018 - 2019 MEB çalışma takvimine göre okulların ne zaman açılacağı kesinleşti;

Buna göre okulların açılma tarihi birinci dönem başlangıcı 17 Eylül 2018Pazartesi günü olacak ve 18 Ocak 2019 cuma gününe kadar devam edecek.

15 günlük yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve önümüzdeki dönem okullar 14 Haziran 2019 cuma günü kapanacak.

MEB'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

2018 YILINDA YAPILACAK LİSTESİ

20 Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

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2018 Okulların açılma tarihi MEB tarafından kesin olarak belirlendi!
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