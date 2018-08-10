Aylık 700 TL YÖK başarı bursu nasıl alınır? Şartları ve başvurusu...

Geçtiğimiz senelerde başlatılan 700 TL YÖK başarı bursu ile ilgili bölümler Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklandı. Peki üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği YÖK başarı bursundan kimler yararlanacak. YÖK 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı içerisinde 47 lisans programında okuyan üniversite öğrencilerine burs verileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Ülkemizin bilgi temellerinin geliştirilmesi kapsamında yükseköğretim sistemimizin bilimsel yapılarının zeminlerinin oluşturulması ve ülkemizin öncelikli alanlarının stratejik öneme sahip lisans programlarını tercih edebilecek öğrencilerimiz için YÖK Başarı Bursu 2018-2019 eğitim öğretim yılında da verilmeye devam edilecektir. Buna göre YÖK burs başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte o programda yer alan bölümler...

AYLIK 700 TL YÖK BAŞARI BURSU VERİLECEK PROGRAMLAR

- Temel Bilimler Programlarında; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji programlarına,

- Ziraat Programlarında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına,



- Orman Programlarında; Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına,

- Su Ürünleri Programlarında; Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına,

- Yer Bilimleri Programlarında; Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programlarına,

- Veteriner Fakültelerine,

- Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astronomi ve Astrofizik ile Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Programlarına

ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilerimize bu yıl da vermeye devam ediyoruz.

Ayrıca 2018- 2019 eğitim öğretim yılında belirlenen şartları taşıyanlara 47 lisans programında öğrenim görecek öğrencilere 12 ay boyunca aylık 700 TL burs desteği verileceği duyuruldu.

YÖK BAŞARI BURSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan 2018-YKS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65'in altına düşmemesi şartıyla 2018 yılı için aylık 700 TL (12 ay boyunca) "YÖK Destek Bursu" verilecektir.