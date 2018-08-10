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: Liselere yerleştirmede ilk nakil dönemi için son gün

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:34
Son dakika: Liselere yerleştirmede ilk nakil dönemi için son gün

Milli Eğitim Bakanlığınca (), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki bugün sona erecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak.

kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlendi.

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Son dakika: Liselere yerleştirmede ilk nakil dönemi için son gün
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