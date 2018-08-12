LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, ilk nakil dönemi kapsamındaki tercihlerini cuma günü 17:00'da kadar yapabildi. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabildi. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için tercihte bulunabilecek.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.



NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının cuma günü saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlendi.