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1. nakil sonuçları nasıl sorgulanır? - ve ile LGS nakil sonuçları bugün yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce adayın heyecanla beklediği açıklamayı bugün yaptı. Resmi internet sitesinden gelen duyuruya göre 2018 nakil sonuçları açıklandı. LGS nakil sonuçları açıklanması ile birlikte .gov.tr ve giriş sisteminde yoğunluk başladı. Adaylar sonuçlara ulaşmak için izleyeceği adımları burada bulabilecekler. Peki MEB ve e okul ile LGS nakil sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MEB'in açıklaması ve E okul Veli Bilgilendirme Sistemi ekranı...

Giriş Tarihi: 13.8.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 11:55
LGS 1. nakil sonuçları nasıl sorgulanır? - MEB ve E Okul ile LGS nakil sonuçları bugün yayınlandı!

Binlerce öğrenin heyecanla beklediği açıklama az önce geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile nakil sonuçları erişime açtı. Bu gelişmelerin hemen ardında Veli Bilgilendirme Sistemi ve .gov.tr adresinde yoğunuk başladı. LGS nakil sonucu öğrenmek isteyen adaylar doğru adresteler. E Okul giriş sistemine bu başlık altından hızlıca ulaşabilir ve 2018 LGS nakil sonuçları sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte tüm ayrıntılar...

LGS NAKİL SONUÇLARI 2018 SORGULA!

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemi için sonraki sayfada bulunan bağlantıya hemen tıklayabilirsiniz. Hızlıca sonucu öğrenmek için hemen ilerleyin.

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LGS 1. nakil sonuçları nasıl sorgulanır? - MEB ve E Okul ile LGS nakil sonuçları bugün yayınlandı!
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