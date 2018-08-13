LGS 1. nakil sonuçları nasıl sorgulanır? - MEB ve E Okul ile LGS nakil sonuçları bugün yayınlandı!

Binlerce öğrenin heyecanla beklediği açıklama az önce geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile LGS nakil sonuçları erişime açtı. Bu gelişmelerin hemen ardında E OkulVeli Bilgilendirme Sistemi ve meb.gov.tr adresinde yoğunuk başladı. LGS nakil sonucu öğrenmek isteyen adaylar doğru adresteler. E Okul giriş sistemine bu başlık altından hızlıca ulaşabilir ve 2018 LGS nakil sonuçları sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte tüm ayrıntılar...

LGS NAKİL SONUÇLARI 2018 SORGULA!

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemi için sonraki sayfada bulunan bağlantıya hemen tıklayabilirsiniz. Hızlıca sonucu öğrenmek için hemen ilerleyin.