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puanlarının geçerlilik süresi değiştirildi

de yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmenlerin puanlarının 1 yıl olan geçerlilik süresinde değişiklik yapıldı.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 10:32
KPSS puanlarının geçerlilik süresi değiştirildi

´nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının ´de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı.

Değiştirilen madde:

"Madde 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır."

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik´in 11. maddesi:

"Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS´de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."

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KPSS puanlarının geçerlilik süresi değiştirildi
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