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2018 sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

21 Temmuz sınavına gören ön lisans mezunları için gözünü sonuçlara çevirdi. İki yıllık üniversite okuyan ve dört yıla tamamlamak yani lisans diploması almak isteyenlerin girdiği 2018 DGS sonuçları öğrenme sayfası haberimizde yer almaktadır. Özellikle 'e kayıt yaptıracaklar Dikey Geçiş Sınav sonucu merak ediyor.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 11:46
2018 DGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Binlerce öğrencinin girdiği () sonuçları için geri sayım başladı. Ön lisans diplomasını lisans diplomasına tamamlama yapmak isteyen ve iki yıllık üniversite okuyan öğrencilerin girdiği DGS sonuçları tarafından açıklanıyor. 21 Temmuz 2018 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı özellikle Açıköğretim Fakültesi () okuyacakları ilgilendiriyor.

Buna göre ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS sınav sonuçları bıgün yani 16 Ağustos perşembe günü açıklanacak. Ardından AÖF kayıtları ve DGS kayıtları başlayacak. Özellikle bayram öncesi açıklanması beklenen sonuçlar öğrencilerde büyük heyecan uyandırdı. Sonuçları saat kaçta açıklanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

DGS SONUÇLARI ÖSYM'DEN NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS sonuçları , ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebilir. Sınav sonuç bilgisine https://sonuc.osym.gov.tr/SonucSec.aspx adresinden kolaylıkla ulaşabilir "TC Kimlik no" ve "ÖSYM şifresi" girerek öğrenebilirsiniz. Bu adres dışında hiç bir siteden DGS sonuçları öğrenilmeyecek ve adreslere posta yoluyla iletilmeyecek.

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2018 DGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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