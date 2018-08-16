Özel okul teşvikleri için başvurular başladı

Özel okul teşvikinden yararlanmak isteyen özel okullar, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), öğrenciler de e-Okul üzerinden 6 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan "5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu"na göre, 75 bin öğrenciye 2018-2019 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) 6 bin, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeylerinde 15'er bin, temel lise seviyesinde de 24 bin öğrenci eğitim öğretim desteğinden faydalanacak.

Özel okullarda, 2018-2019 egˆitim o¨gˆretim yılında teşvikten yararlanacak her bir o¨gˆrenciye, okul öncesi eğitim kurumları için 3 bin 290 lira, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960'ar lira, ortaokul ve ortaöğretim için de 4 bin 610'ar lira destek ödemesi yapılacak.

Okul o¨ncesi egˆitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin veli veya vasileri, eğitim ve öğretim desteği için kayıtlı bulundukları resmi veya o¨zel okullardan e-Okuldaki "özel kurumlar egˆitim ve ögˆretim destegˆi" menu¨su¨ u¨zerinden başvuru yapacak.

Egˆitim ve o¨gˆretim destegˆinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı go¨ru¨nmeyen okul o¨ncesi o¨gˆrencilerinin veli veya vasileri, okul o¨ncesi egˆitim yapılan resmi veya o¨zel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuruda bulunacak.

İlkokul, ortaokul ve ortao¨gˆretim okullarında o¨gˆrenim go¨ren o¨gˆrencilerin veli veya vasileri, o¨gˆrencinin kayıtlı bulundugˆu resmi veya o¨zel okul mu¨du¨rlu¨klerine müracaat edecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıfı tamamlayan öğrencilerden, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin veli veya vasileri de başvurularını öğrencilerin mezun oldukları ortaokullardan gerçekleştirecek.

Egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi almaya hak kazananlar, okulun o¨gˆrenim su¨resi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu o¨gˆrencilerden uzun su¨reli tedavi go¨rdu¨gˆu¨nu¨ sagˆlık raporuyla belgelendirenler haric¸, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan o¨gˆrenciler egˆitim ve o¨gˆretim destegˆinden yararlanma hakkını kaybedecek.

Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim u¨cretinin Bakanlıkc¸a karşılanacak egˆitim ve o¨gˆretim destegˆinin dışında kalan bedelini ayrıca okula o¨deyecek.

2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.

BAŞVURULAR 6 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS, ögˆrenciler ise e-Okul üzerinden 6 Eylül'e kadar başvurularını yapacak. Tercih işlemi yapabilecek öğrenciler, 7 Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin tercihleri ise 7-14 Eylül'de alınacak.

Yerleştirme sonuçlarının 17 Eylül'de ilan edilmesinin ardından, nakil ve kesin kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar sürecek. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı 24 Eylül'de, ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 24-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.