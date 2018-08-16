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Son dakika: 'den flaş açıklaması

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'nın, Uygulaması konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek, geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silahaltına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 11:08
Son dakika: YÖK'den flaş bedelli askerlik açıklaması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (), le silah altına alınacak üniversite öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığının "Bedelli Askerlik Uygulaması" konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşüldü.

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Buna göre, geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencileri temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacak. Öğrencilere, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilecek.

Öte yandan, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına kararlaştırıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Hulusi Akar'ı tebrik etmek için ziyaret gerçekleştirmişti.

Saraç, ziyarette geçici 55'inci madde kapsamında, temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar'la müzakere ettiklerini açıklamıştı.

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Son dakika: YÖK'den flaş bedelli askerlik açıklaması
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