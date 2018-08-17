Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > Son dakika: DGS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı - DGS soru ve cevap kağıtları yayımlandı!

: adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı - DGS soru ve cevap kağıtları !

haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () 'da gerçekleştirilen 2018-Dikey Geçiş Sınavına () giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı. ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da uygulanan 2018-DGS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 18:54
Son dakika: DGS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı - DGS soru ve cevap kağıtları yayımlandı!
Adaylar, soru kitapçıklarını ve sınav sorularına verdikleri yanıtları "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Adaylar ayrıca, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili verdikleri cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: DGS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı - DGS soru ve cevap kağıtları yayımlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN