KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvurusu 2018 tarihi - Son dakika haberler

KYKbaşvuruları üniversite öğrencilerinin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Üniversite eğitimlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmek isteyen vatandaşların sorguladığı KYK burs ve kredi başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilecek. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak konuları ve bunun yanında KYK yurt kaydı detayları öğrenciler için merak konusu oldu. Peki KYK başvuruları ne zaman? Yurt ve burs başvuru tarihleri ve tüm detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 31.8.2018 19:04Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 19:05