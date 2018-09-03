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cılar sevindi sözelciler hüsran yaşadı

sonrasında üniversitelerdeki kontenjanların yüzde 85’i doldu. daha düşük sıralamalardan öğrenci aldı

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018
Sayısalcılar sevindi sözelciler hüsran yaşadı
Yaklaşık iki milyon öğrencinin merakla beklediği 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu yıl ilk kez uygulanan YKS sonrasında üniversitelerdeki kontenjanların yüzde 85'i doldu. Sistem ilk kez uygulanmasına rağmen doluluk oranlarında geçen yıla göre ciddi bir iyileşme oldu. Geçen sene devlet üniversitelerinde 225 programa hiç öğrenci yerleşmemişti. 2018'de bu sayı 68'de kaldı. bölümler daha düşük sıralamalardan öğrenci aldı. Ancak sözel ve eşit ağırlıkta ilk 15 bin sıralamalarındaki programlarda yığılma oldu. Birçok gözde devlet üniversitesindeki bölümlerin başarı sıralamalarında yüzde 50'ye varan yükselmeler görüldü. Öte yandan bu tablo her puan türünde ilk 15 binde sonra tersine döndü. Çoğu bölüme 15 binlerden sonra bu yıl çok daha gerilerdeki başarı sıralamalarında olan öğrenciler yerleşti Yeni sistem en çok puanıyla sınava giren öğrencileri sevindirdi. Sıralamalarda oldukça rahatlamaların gözlendiği DİL puanıyla öğrenci alan gözde üniversitelerde yüzde 50'lere varan gerilemeler gözlendi.
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Sayısalcılar sevindi sözelciler hüsran yaşadı
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