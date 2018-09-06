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2019 “Prof. Dr. Yılı” ilan edildi

Cumhurbaşkanı , Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile 2019 yılının "Prof. Dr. Yılı" olarak ilan edildiğini duyurdu.

İHA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 04:19 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 04:45
2019 “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, 2019'un "Prof. Dr. Yılı" olarak ilan edilmesinin uygun görüldüğünü belirterek, bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonların İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapılacağını aktardı.
Erdoğan, genelgede şu ifadeleri kullandı:

"İslam kültür medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla yapılacak söz konusu çalışmalara ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü destek ve katkının sağlanması konusunda gereğini rica ederim."

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2019 “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edildi
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