Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi üniversiteye öğrenci yerleştirmede yüzde 74 başarılı

İmam hatip liselerinde okuyan öğrenciler, YKS'da önemli başarılara imza atarak Türkiye'nin önemli üniversitelerinin gözde bölümlerine yerleşti. İmam hatip lisesi mezunu 234 bin öğrencinin yüzde 28.6'sı lisans ve önlisans bölümlerine yerleşirken, yüzde 37.6'sı da lisans, önlisans ve açıköğretim fakültesini kazandı.

KATSAYI ADALETSİZLİĞİNDEN SONRA

İmam hatip liseleri, katsayı adaletsizliğinin kalkması ve orta kısımların yeniden açılmasından sonra başarılarını artırarak yollarına devam ediyor. Hem LGS yerleştirme sonuçları hem de YKS yerleştirme sonuçlarında bu başarılar ortaya çıktı. Özellikle 2014 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan proje imam hatip liselerinin bu sene ilk mezunlarını vermesi de bu başarıda önemli bir rol oynadı. Türkiye'deki 319 proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezunları üniversitelerin iyi bölümlerine yerleşti.

KÖKLÜ OKULUN GÖZ DOLDURAN BAŞARISI

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu sene sınava girerek tercihte bulunan 304 öğrenciden 226 öğrencisini Boğaziçi, Bilkent, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul, Marmara gibi üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleştirdi. Kazananlar arasında 41 mühendislik, 21 hukuk, 6 tıp, 6 mimarlık, 7 siyaset bilimi ve kamu yönetimi, 9 psikoloji, 10 PDR, 12 İslami İlimler, 20 İlahiyat, 9 mimarlık öğrencisi de bulunuyor. Okuldan hafızlığını tamamlayarak mezun olan Muhammed Said Kahya ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'ne yerleşti. Yine hafızlığını tamamlayan öğrencilerden Ahmet Karakazım da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi oldu. İngilizce ile Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak ilk mezunlarını veren Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1951 yılında açılan 7 imam hatip lisesi arasında bulunuyor.

ÖĞRENCİLERİMİZİ DERSHANEYE GÖNDERMEDİK

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Fatih Zengin, "Bu başarıyı idareci arkadaşların ve öğretmenlerin gönülden çalışmasına borçluyuz. Öğrencilerini evlat kabul eden öğretmenlerimiz var. Gün geldi ailelerinden ayrı kalarak iki hafta öğrencilerle kampa katıldılar, gün geldi tatillerini bıraktılar. Öğrencilerimizle sınava kadar ilgilendiler" dedi. Başarılarında Merkez İmam Hatipliler Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Okul Aile Birliğinin de rolünün olduğunu söyleyen Zengin sözlerini şöyle sürdürdü: "En önemli konulardan biri de biz öğrencilerimizin dershaneye gitmesini istemedik. Bu sene mezun olan 358 öğrenciden sadece 8 tanesi dershaneye gitti, geri kalanlar sınava okul kurslarında hazırlandı. Biz bu yönde bir sistem kurduk. Bu sene ise 310 öğrencimizden dershaneye kaydolan bir öğrencimiz bile yok."

İYİ OKULLAR, BAŞARILI SONUÇLAR

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu sene 154 öğrenci iyi bölümlere yerleşti. 23 kişi Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencisi oldu. 29 öğrenci mühendislik, 20 öğrenci hukuk, 12 öğrenci de tıp kazandı. Köklü imam hatip liselerinden Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 85 öğrenci üniversiteye girdi. Bunların 26'sı çeşitli üniversitelerin mühendislik fakültelerini tercih etti. 11 öğrenci hukuk, 10 öğrenci de tıp fakültesine kaydını yaptırdı. Beyoğlu'ndan 8 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi, 6 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi, 3 öğrenci de ODTÜ'nün öğrencisi oldu.

HAFIZLIK YAPARAK SINAV KAZANDILAR

Kadıköy'de bulunan Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Zeynep Hanne Gökel, okulda hafızlık yaparken aynı zamanda üniversite sınavına hazırlandı. Hanne, YKS sınavında tıp fakültesini kazanarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğrencisi oldu. YKS'da TYT ek puanlı yerleştirmede Türkiye üçüncüsü olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Saniye Feyza Ülgür de hafızlığını tamamlayan öğrencilerden biri. Saniye, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin öğrencisi oldu. YKS sınavında dil alanında birinci olan Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmed Bera Nasuhbeyoğlu da İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı.