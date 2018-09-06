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Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı

Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi () Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün’ü atandı.

Giriş Tarihi: 6.9.2018 04:04 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 04:08
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı

Başkanlığına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı.

Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar'da doğdu. 1989 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

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ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı
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