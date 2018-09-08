Son dakika haberi: YKS ek tercihler ne zaman? 2018 YKS ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

YKS 2018 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İlan edilen tercih sonuçlarına göre, 710 bin 982 aday yerleşti, 128 bin 508 kontenjan ise boş kaldı. Sonuçların açıklanmasıyla herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen aday öğrenciler, ek tercihleri merakla beklemeye başladı.

Ek tercih dönemini bekleyen öğrenciler için YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu merak konusu oldu. Peki YKS tercihler ne zaman başlıyor? 2018 YKS ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.