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haberi: ek tercihler ne zaman? 2018 YKS kılavuzu yayınlandı mı?

2018 ek tercih işlemleri için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanması merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklandı. YKS tercih sonuçlarına göre, üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti, 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Peki ilk sonuçlar ile yerleşemeyen öğrenciler için yapılacak ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercihler ile ilgili detayları sabah.com.tr olarak sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 8.9.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 18:48
Son dakika haberi: YKS ek tercihler ne zaman? 2018 YKS ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

2018 tercih sonuçları tarafından açıklandı. İlan edilen tercih sonuçlarına göre, 710 bin 982 aday yerleşti, 128 bin 508 kontenjan ise boş kaldı. Sonuçların açıklanmasıyla herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen aday öğrenciler, ek tercihleri merakla beklemeye başladı.
Ek tercih dönemini bekleyen öğrenciler için YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu merak konusu oldu. Peki YKS tercihler ne zaman başlıyor? 2018 YKS ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Son dakika haberi: YKS ek tercihler ne zaman? 2018 YKS ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?
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