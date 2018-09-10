"YTB Türkiye Stajları" programı açıldı

YTB tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türkiye Stajları" programının açılış toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Programa, YTB Başkanı Eren'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile stajyer öğrenciler katıldı.

Programda konuşan YTB Başkanı Eren, katılımcı gençlere Türkiye'nin diaspora politikası hakkında bilgiler verdi ve YTB'nin yurt dışındaki vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.

Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik politikalarda gençlerle ilgili çalışmaların önemli yer tuttuğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin yurt dışında 6 milyon vatandaşı yaşamaktadır. Bu nüfus 1960'lı yıllar sonrasında yapılan iş gücü anlaşmalarıyla oluşmuştur." dedi.

YTB'nin Türkiye'nin 2002'den sonra değişen yeni dış politika perspektifi çerçevesinde 2010'da oluşturulmuş bir kurum olduğunu hatırlatan Eren, "Başkanlığımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kimliklerinin korunması, ana vatan ile aidiyetlerinin muhafaza edilmesi ve bulundukları toplumdaki statülerinin yükselmesine katkı sağlanmak amacıyla pek çok çalışma yürütmektedir." diye konuştu.

Eren, kurumun gençlere yönelik çalışmalarda büyük sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini belirterek, gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak programlara özel önem verdiklerini kaydetti.

"YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNİ YAKINDAN TECRÜBE EDECEKLER"

Türkiye Stajları programına da bu kapsamda büyük önem verdiklerini söyleyen Eren, katılımcıların bir ay boyunca 18 ayrı kurumda staj yapacaklarının altını çizdi.

Eren, şöyle devam etti:

"Türkiye Stajları programı kapsamında dünyanın çeşitli yerlerinde doğmuş, büyümüş ve üniversite eğitimi almış siz değerli kardeşlerimize Türkiye'deki kamu kurumlarında staj yapma imkanı tanıdık. Bu program sayesinde sizler, kendi ülkelerinizdeki sistemle Türkiye'deki sistemi karşılaştırma imkanı bulacaksınız ve ülkemizdeki birimleri tanıyarak tecrübelerinizi aktarma fırsatı elde edeceksiniz."

Eren, programa oldukça ��nem verdiklerini dile getirerek, "Türkiye yeni bir sisteme geçti. Sizler bu heyecanlı süreçte staj yapacaksınız. Bu sizler için bir avantajdır. Kamu kurumlarının yeni sürece nasıl adapte olduğunu yakından göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Sırakaya da Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik 2002 yılından sonra hayata geçirdiği politika dönüşümüne dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle YTB'nin kurulmasıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ile bağlarının kuvvetlendirilmesi noktasında çalışmalar yürütüldü. Bugün yurt dışında yaşamakta olan özellikle üçüncü ve dördüncü nesile ait kardeşlerimizin Türkiye ile bağlarının kuvvetlendirilmesi noktasında derlenen bir kurumun varlığını hep beraber görüyoruz. YTB'nin bu varlığı özellikle bizlere daha fazla sorumluluk yüklemektedir."

Avrupa'da artan ırkçılık ve İslamofobi'ye işaret eden Sırakaya, bu süreçte tek çıkış yolunun azim ve gayretten geçtiğini ifade etti.

Türkiye'de bulundukları sürede gençlerin, Türk toplumunu yakından tanıması için halkın içerisinde yer alması gerektiğini dile getiren Sırakaya, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız ülkelerde hayatımızın kolay olmadığını biliyoruz. Özellikle ırkçılığın artmaya başlamış olduğu Avrupa'nın her bir ülkesinde bugün ırkçı partilerin sadece parlamentoda temsil edildiği değil, iktidar partisi haline geldiği, iktidar ortakları haline geldiği, koalisyon hükümetlerinin belirgin bir parçası haline geldiği bir süreci yaşıyoruz. Bütün Avrupa'da İslamofobik düşüncelerin ciddi anlamda arttığı bir süreçte bizim tek çıkış yolumuzun azim, gayret ve daha çok çalışma olduğunu bilmemiz gerekir."

Sarıkaya, gençlerden staj sürecinde sadece kurumlara gelip gitmemelerini, halkın içine de girmelerini istedi.

Program kapsamında 12 ülkeden 77 katılımcı genç, Türkiye'deki 18 ayrı kamu kurum ve kuruluşunda bir ay boyunca staj imkanı bulacak. Katılımcılar, stajın yanı sıra kültürel gezi programları ve çeşitli etkinliklere de katılacak.