Kurulduğu günden itibaren 33 yıldır artan başarı grafiği çizen Ahmet Şimşek Koleji
yenileniyor. Kapsamlı bir değişim geçiren Ahmet Şimşek Koleji'nin yeni yüzü ile ilgili kurucu Ahmet Şimşek "Okuldan kazandıklarımızı yine okula harcayarak binalarımızı çağın gerektirdiği teknolojiyle donatacağız. Kolejimiz, yılların verdiği tecrübe ve liyakat ile oturmuş bir kurumdur. Bizim için önemli olan öğrencilerin ve velilerin mutlu olmasıdır. Zeki ve yetenekli gençlerimizi geliştirdiğimiz vakıf sistemiyle maddi sıkıntıya girmeden okutuyoruz" şeklinde konuştu.