Son dakika haberi: KYK yurt sonuçları açıklandı! İşte KYK yurt başvuru sonucu sorgulama sayfası

KYK yurt başvuruları KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. KYK yurt babaşvuru sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrenciler için KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulama sayfası açıldı.

KYK YURT YERLEŞTİRME/BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

KYK resmi sitesinde yapılan açıklamada "2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ilk yerleştirme ve arasınıf yurt sonuçları açıklanmıştır." denildi.

KYK SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Ayrıca KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden görülebilecek... Peki; e-Devlet sistemine nasıl girilebilir. İşte e-Devlet giriş yöntemi..

E-DEVLET SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Devlet işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz site adresi resmi internet adresi olan www.turkiye.gov.tr adresidir. Bütün e-Devlet işlemlerinizi bu siteden yapabilmeniz mümkündür. Web sayfasına girdiğinizde sağ üstte bulunan giriş butonuna tıklamanız yeterli olup açılan sayfaya T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapabilirsiniz.

KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK) NEDİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurt içinde ve dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırma amacını taşımaktadır.

Cumhuriyet Döneminde ise 6 Mart 1924 tarihinde yürürlüğe giren 430 sayılı Kanun ile medrese ve imaretler kapatılmıştır. Bu durum, yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma, yemek vb. ihtiyaçlarının giderilmesinde sıkıntı yaşatmışsa da Cumhuriyet Hükümetleri, bazı okulları yatılı (leyli) hale getirmiş ve bir kısım medreselerin barınma yerlerinden yararlanmak suretiyle sıkıntının hafifletilmesine çalışmıştır.



İstanbul ve Ankara'da yükseköğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin sayılarının artmasıyla, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesinde süre gelen sıkıntılar karşısında il özel idareleri, belediyeler, dernekler ve özel kişilerce yurtlar açılmaya başlanmıştır. Ancak; bu şekilde açılmış olan yurtlar, yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma sorununu çözememiştir. Bu gelişmeler sonucunda, kamusal nitelik taşıyan yurt işletmeciliğini denetim altına almak üzere yeni düzenlemelere gidilmiştir.



03 Mayıs 1949 tarihinde yürürlüğe giren 5375 sayılı Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Kanunu ile "Yurt ve Aşevleri" konusu Milli Eğitim Bakanlığının yönetim ve sorumluluğuna verilmiş, bu kanuna ek olarak çıkarılan 01.04.1950 tarihli ve 5661 sayılı Kanun ile de özel ve tüzel kişilere ait yurtların açılmasına izin verilmesi ve denetlenmesi bu Bakanlığın görevleri arasına alınmıştır.

1961 Anayasasının 50'nci maddesinde "Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar" hükmü yer almaktadır.



Anayasa ile Devlete ait olduğu bildirilen bu görevlerin yerine getirilmesi için 22 Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı Kanun ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur.

Kurum, Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde iken 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiştir.