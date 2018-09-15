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15 soruda ek yerleştirme

Herhangi bir bölüme tercih yapıp yerleşemeyen ya da tercih yapmayan tüm adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek. Adaylara 24 tercih hakkı tanındı

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
15 soruda ek yerleştirme
14 Eylül'de başlayan ek yerleştirmeden yararlanmak için öncelikle 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurmuş olmak gerekiyor. Ancak tercih yapmayan ya da herhangi bir program için tercih yapıp yerleşemeyen her aday ek yerleşmeye başvurabilir. İşte 15 maddede ek yerleştirmenin detayları:

Kontenjanlar nasıl belirleniyor?
Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2018-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2018-YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.

Kimler tercih yapabilecek?
2018-YKS ilk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş ya da açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olması gerekiyor. Sınavı ile bir bölüme yerleşen öğrenciler de ek yerleştirme tercihi yapabilirler.

Kimler tercih yapamaz?
Kayıt olunsun veya olunmasın herhangi bir yere yerleştirilen aday tercih yapamaz.

Tercih sayısı kaç olacak?
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. Ancak genel yerleştirmede yaptığınız tercihlerin ek yerleştirmede geçerli değil. Yeniden bir liste oluşturup tercih bildiriminde bulunmak gerekir.
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Boş kontenjanları nereden öğrenebilirsiniz?
'nin sitesindeki "Ek Yerleştirme Kılavuzu"nda hangi üniversitenin hangi bölümlerinde, ne kadar kontenjan boşluğu yer aldığı detaylı bir şekilde yazılı.

Tercih işlemleri nereden yapılacak?
T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tradresinden bireysel olarak yapılacak.
Tercih ücreti ne kadar? Ek yerleştirme ücreti bu yıl 15 TL olarak belirlendi.

4 yıllık lisans programlarını kimler tercih edebilir?
Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan lisans programlarını, yalnız programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek. YKS Ek Yerleştirme kontenjan kılavuzundaki Tablo- 4'de yer alan lisans programlarını seçecekseniz o programın genel yerleştirmede oluşan minimum puanının üstünde olmalısınız.

2 yıllık önlisans programlarını kimler tercih edebilir?
Önlisans programları için geçen yıl en küçük puan koşulu aranmıyordu. Ancak sınavsız geçiş hakkının kaldırılmasıyla bu ayrıcalık da ortadan kalktı. TYT puanı 150 ve üzeri olanlar Ek kontenjan kılavuzundaki Tablo-3'te yer alan programlar arasından tercih yapabilir.

Özel yetenekle alan bölümlere tercihler nasıl yapılacak?
2018-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekiyor.

Yerleştirmeler nasıl yapılacak?
Her programın ı kadar yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek.

Birden fazla programa kayıt hakkı var mı?
Hayır. Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

Yerleştirme yapıldıktan sonra değiştirme imkânı var mı?
Hayır. Merkezi ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

Yerleştirme sonuçları nasıl duyurulacak?
Tercihler ÖSYM tarafından 20 Eylül'e kadar alınacak. Adaylar ek yerleştirme tercihlerini 'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Yerleştirme sonuçlarının 21 Eylül haftasında açıklanması bekleniyor.

Kayıtlar nasıl yapılacak?
Boş kontenjanlara ek yerleştirme ile merkezi olarak yerleşen öğrenciler için kayıtlar ise 01-05 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme döneminde yükseköğretim kurumlarına elektronik kayıt ise yapılmayacak. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar başvurularını bireysel olarak yapacak.
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