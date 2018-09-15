15 soruda ek yerleştirme

14 Eylül'de başlayan ek yerleştirmeden yararlanmak için öncelikle 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurmuş olmak gerekiyor. Ancak tercih yapmayan ya da herhangi bir program için tercih yapıp yerleşemeyen her aday ek yerleşmeye başvurabilir. İşte 15 maddede ek yerleştirmenin detayları: Kontenjanlar nasıl belirleniyor?
Ek yerleştirme
kontenjanlarını,
2018-YKS merkezi
yerleştirme sonunda
boş kalan kontenjanlar
ile 2018-YKS merkezi
yerleştirme ile kayıt
hakkı kazanan adayların
kayıt yaptırmaması
nedeniyle boşalan kontenjanlar
oluşturuyor. Kimler tercih yapabilecek?
2018-YKS ilk
yerleştirme sonuçlarına
göre herhangi
bir yükseköğretim programına
yerleştirilmemiş
ya da açık öğretimin kontenjansız
programlarına
yerleştirilmiş olması gerekiyor. Özel Yetenek
Sınavı
ile bir bölüme yerleşen
öğrenciler de ek yerleştirme
tercihi yapabilirler. Kimler tercih yapamaz?
Kayıt olunsun
veya olunmasın
herhangi
bir yere yerleştirilen
aday tercih yapamaz. Tercih sayısı kaç olacak?
Adaylar, tercih
yapma hakları
bulunan tablolardan
toplam 24'ü
geçmemek üzere
istedikleri sayıda
tercih yapabilecekler.
Ancak genel yerleştirmede
yaptığınız
tercihlerin ek
yerleştirmede
geçerli değil.
Yeniden bir
liste oluşturup
tercih
bildiriminde
bulunmak
gerekir.
. Boş kontenjanları nereden öğrenebilirsiniz? ÖSYM
'nin internet
sitesindeki "Ek
Yerleştirme Kılavuzu"nda
hangi üniversitenin hangi
bölümlerinde, ne kadar
kontenjan boşluğu yer aldığı
detaylı bir şekilde yazılı. Tercih işlemleri nereden yapılacak?
T.C. kimlik
numarası ve şifre
ile ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tradresinden
bireysel olarak
yapılacak. Tercih ücreti ne kadar?
Ek
yerleştirme
ücreti bu yıl
15 TL olarak
belirlendi. 4 yıllık lisans programlarını kimler tercih edebilir?
Merkezi yerleştirmede kontenjanı
dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak
yerleştirilen adaylardan birkaçının
kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı
oluşan lisans programlarını, yalnız programın
en küçük puanına eşit veya daha büyük puana
sahip olan adaylar tercih edebilecek. YKS Ek
Yerleştirme kontenjan kılavuzundaki Tablo-
4'de yer alan lisans programlarını seçecekseniz
o programın genel yerleştirmede oluşan
minimum puanının üstünde olmalısınız. 2 yıllık önlisans programlarını kimler tercih edebilir?
Önlisans programları için geçen yıl
en küçük puan koşulu aranmıyordu.
Ancak sınavsız geçiş hakkının kaldırılmasıyla
bu ayrıcalık da ortadan kalktı. TYT
puanı 150 ve üzeri olanlar Ek kontenjan kılavuzundaki
Tablo-3'te yer alan programlar arasından
tercih yapabilir. Özel yetenekle alan bölümlere tercihler nasıl yapılacak?
2018-YKS'de özel yetenek sınavı
ile bir yükseköğretim programına
yerleştirilmiş olan adaylar
da ek yerleştirme için tercih
yapabilirler. Adayların yükseköğretim
programlarını
tercihleri arasında gösterebilmeleri
için bu programların
koşullarını karşılamaları
gerekiyor. Yerleştirmeler nasıl yapılacak?
Her programın boş kontenjan
ı
kadar yerleştirme yapılacak.
Yerleştirme işleminde söz konusu
bölümü tercih eden en yüksek puanlı
adaya öncelik verilecek. Birden fazla programa kayıt hakkı var mı?
Hayır. Bir aday, puanları ne denli
yüksek olursa olsun yalnız bir programa
kayıt hakkı kazanabilir. Bu program,
adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir.
Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz. Yerleştirme yapıldıktan sonra değiştirme imkânı var mı?
Hayır. Merkezi ek yerleştirme
sisteminde bir adayın kayıt
hakkı kazandığı programı sonradan
değiştirmesi, bir başka deyişle, daha
düşük puanla öğrenci alan başka bir programa
kaydolması mümkün değildir. Yerleştirme sonuçları nasıl duyurulacak?
Tercihler ÖSYM tarafından 20
Eylül'e kadar alınacak. Adaylar ek
yerleştirme tercihlerini 20 Eylül
'e
kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile
ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet
adresinden bireysel olarak yapacaklar.
Yerleştirme sonuçlarının 21 Eylül haftasında
açıklanması bekleniyor. Kayıtlar nasıl yapılacak?
Boş kontenjanlara ek yerleştirme ile merkezi olarak yerleşen
öğrenciler için kayıtlar ise 01-05 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ek yerleştirme döneminde yükseköğretim kurumlarına
elektronik kayıt ise yapılmayacak. Bir yükseköğretim programına
yerleşen adaylar başvurularını bireysel olarak yapacak.