Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > Okullarda 'Steril alan' için düğmeye basıldı

Okullarda 'Steril alan' için düğmeye basıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner, "2018-2019 eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Bakan'ın imzasıyla illere genelge gönderildi. Genelge kapsamında birçok eğitim-öğretim alanı ve civarının güvenlik konusunda 'steril alan' haline getirilmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alındı" dedi.

Giriş Tarihi: 15.9.2018 09:59
Okullarda 'Steril alan' için düğmeye basıldı

Çetiner, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın evlerinden ayrılışlarından okullarına gidişlerine, okuldan çıktıktan sonra da yaya olarak toplu taşıma araçları ya da servislerle evlerine dönüşlerine kadar olan güzergahta kolluk güçleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Lütfen özellikle yaşı küçük çocukları polis ve jandarmayla korkutmayalım. Başlarına bir iş geldiğinde, bir sorunla karşılaştıklarında onlara yardım edecek kişilerin kolluk görevlileri olduğunu bilmeleri yönünde eğitim verilmesinin uygun olacağını düşünüyorum" diye konuştu..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okullarda 'Steril alan' için düğmeye basıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN