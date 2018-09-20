19 bin araca yakın takip sistemi

2018-2019 eğitim öğretim yılıyla birlikte okul servislerinde de yeni bir dönem başladı. Servis araçları teknik donanımdan rehber personeline, şoför profilden güzergâhına kadar farklı kurum ve kuruluşları tarafından denetime altında olacak. Okul servislerine ilişkin güvenlik ve denetimleri İçişleri Bakanlığınca, servis araçlarının teknik niteliği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü taşımaları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi ve servislere ilişkin hizmet satın alınması işlemleri Millî Eğitim Bakanlığınca
yerine getirilmeye başlandı. Tüm bunlara ek olarak özellikle metropollerde büyükşehir belediyeleri de denetim zinciri içerinde yer alacak. Örneğin okul taşımacılığı yapmak isteyen taşımacılar servis yetki belgesi, servis taşımacılık kartı ile güzergâh izin belgesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nden alacak. İBB
bu kapsamda internette de bu uygulama geliştirdi. Veliler
İBB'nin internet sitesinden okul servislerinin ilgili belgelerini ve ücret bilgilerini buradan sorgulayabilecek. Yükümlülüklere uymayan taşımacılar, taşımacıyı tespit komisyonunca verilecek sürede eksikliği gidermekle yükümlü olacak ve verilen süre içerisinde eksikliği gidermeyen taşımacının özel izin belgesi ilgili belediye tarafından iptal edilecek. AN BE AN TAKİP İMKÂNI
Yeni uygulamalar kapsamında servis araçlarına zorunlu takip sistemi konulması şartı da getirilmişti. Bu kural gereği İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği (İSTAB) üyesi firmalara ait 19 bine yakın araca araç takip sistemi yerleştirildi. Veliler özel bir firma tarafından geliştirilen uygulamayla servis aracı
nın hız yapıp yapmadığını takip edebiliyor. Servis aracı eve yaklaştığında velinin cep telefonuna bildirim geliyor. Okul yönetimi de servis araçlarının her hareketini ve hızını sistem üzerinden online takip edebiliyor. Velilerden herhangi bir şikâyet geldiğinde sistem üzerinden bakarak doğru yanıtı veren okul yönetimi, aynı zamanda servis araçlarının zamanında okulda olup olmadığını da takip ederek eğitim ve öğretim saatlerinin aksamadan devam etmesini sağlıyor. İNİŞ BİNİŞLERDE 'DUR' YAZISI
Okul servis aracının arkasında, öğrenci ve çocukların iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere kırmızı ışık veren lamba bulunacak ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde "DUR" yazısı okunacak şekilde düzenlendi. Okul servis araçlarını kullanan şoförler de 26 yaşından gün almış ve 66 yaşını geçmemiş olacak. MİNİKLERE GÜNLÜK ÇİZELGE
KREŞ, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin servis hizmetlerinin yürütülmesi esnasında çocukların evlerinden alındıktan sonra isim listesi tutulacak. Çocukların güvenli bir şekilde kuruluş müdürüne teslim edildiğine dair şoför ve rehber personelin imzalayacağı günlük çocuk takip veya devam defteri tutulacak, gelmeyen ya da teslim alınmayan çocuklarla ilgili olarak aileye bilgi verilmesi zorunlu olacak.