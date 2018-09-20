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Liselere yeni yaş düzenlemesi

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
Liselere yeni yaş düzenlemesi
MILLI Eğitim Bakanlığı (), 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında liseler için yeni yaş düzenlemesi getirdi. 18 yaş üstü öğrenciler liseye kayıt yaptırabilecek ancak 22 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek ve gönderilecek. Sınıf tekrarları nedeniyle mezun olamayan, yaşları 22'nin üzerindeki öğrencilerle 14 yaşındaki öğrencilerin aynı kampusta bulunması pedagojik olarak sorunlara neden olunca MEB ilgili yönetmelikte değişiklik yapıp lise mezuniyeti için 22 yaşı üst sınır olarak belirledi.
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Liselere yeni yaş düzenlemesi
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