Liseye Geçiş Sınavı’nda ‘akılcı’ değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı
, Liseye Geçiş Sınav sorularında önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor. Sorularda yapılacak değişiklikle ezberci sistemden uzaklaşılacak. Öğrenci
lerin okuduğunu anlama, mukayese etme becerilerini ölçen bir sisteme geçilecek. Matematik sorularında soruyu çözmek için bir formül gerekiyorsa formül sorunun içinde yer alacak. Öğrencinin formülü ezberleyip ezberlemediği değil, formülü kullanma becerisi ölçülecek. Türkçe sınavında ise kitap okuma alışkanlığını teşvik eder nitelikte sorular olacak. Tarih sorularında tarih ezberlemeye gerek kalmayan sorular sorulacak. Öğrencilere soruyu çözmesi için gerekli olan tarih sorunun içinde verilecek. Deney ve gözleme dayalı etkinlikler artırılacak ve sorulara bu uygulama dahil edilecek.