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Son dakika haberi... ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Tıkla ek yerleştirme öğren!

ek yerleştirme sonuçları son dakika olarak az önce açıklandı. 'nin sitesindeki sistemden açılan sorgulamayla öğrenciler üniversite kayıtlarını yapabilecek. Üniversitelere kayıt ne zaman?

Giriş Tarihi: 28.9.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 11:09
Son dakika haberi... YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Tıkla ÖSYM ek yerleştirme öğren!

ek yerleştirme tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite kayıtları yaklaşıyor. Sonuçlar nasıl sorgulanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS ek yerleştirme tercih sonuçlarının resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sayfası https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulayabiliyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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