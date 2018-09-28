Son dakika haberi... YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Tıkla ÖSYM ek yerleştirme öğren!

YKS ek yerleştirme tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite kayıtları yaklaşıyor. Sonuçlar nasıl sorgulanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS ek yerleştirme tercih sonuçlarının ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sayfası https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulayabiliyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.