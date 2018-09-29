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’den, “Okulda cübbeli ders” iddiasına yalanlama! “Okulda öğretmen dışında derse giren yok”

Bakanlığı bir yayın kuruluşun “” başlıklı haberinde yer verdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Söz konusu habere konu okulda resmi görevli öğretmenler dışında kimsenin derslere girmediği ve söz konusu fotoğrafın geçen yıl gerçekleştirilen konferansa ait olduğu bildirildi. Okulun çökme riski iddialarına ilişkin ise daha önce inşaat mühendisi raporlarıyla gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

ANKARA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 16:41
MEB’den, “Okulda cübbeli ders” iddiasına yalanlama! “Okulda öğretmen dışında derse giren yok”

'den yapılan açıklamada, "Ankara Yenimahalle ilçesindeki Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulumuzla ilgili bir gazetenin '' başlıklı haberinde yer verdiği iddialara ilişkin olarak; haberde adı geçen Yenimahalle Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu, 2014 Eylül ayında Yenimahalle İlçe Müdürlüğümüz ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ilgili dernek tarafından yapılan binada hizmete açılmış ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk incelemede, haberde yer verildiği şekilde derslere görevli öğretmenlerin dışında herhangi bir kişinin katılımının söz konusu olmadığı, bununla birlikte haberde ismi geçen Dernek Başkanı'nın geçtiğimiz eğitim - öğretim yılında okul yönetiminin müsaadesinde, öğrencilere konferans verdiği, haberde yer alan fotoğrafların ise bu ziyarete ait olduğu anlaşılmıştır. Okulun çökme riski iddiasına ilişkin ise okul binası 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirilen inşaat mühendisleri tarafından incelenmiş olup binada teknik olarak bir problem olmadığı rapor edilmiştir. Aynı bölgede yatırım programında bulunan İmam Hatip Ortaokulu inşaatı devam etmekte olup, inşaat tamamlandığında adı geçen okul yeni binasına taşınacaktır. Habere konu olan tüm iddialara ilişkin ayrıca inceleme başlatılmıştır."

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MEB’den, “Okulda cübbeli ders” iddiasına yalanlama! “Okulda öğretmen dışında derse giren yok”
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