Okul servisleri dijitalleşiyor denetımler artıyor

OKULLARIN açılmasıyla, okul servisleri
ne "süper denetim" dönemi resmen başladı.
Önümüzdeki hafta başlayacak yeni eğitim öğretim dönemiyle tam zamanlı denetimleri de hızlandıracak olan polis, okul taşıtlarını denetleme görevini okul idaresi ile koordineli yürütecek.
Polis özellikle çocukların araçta unutulmaması için sürücüye sesli ve görsel ikaz veren sensörlerin denetimine ise ağırlık verecek. Denetimlerde eksikleri bulunan araç sürücülerine ceza işlemi uygulanırken, ceza yiyen servisler milli eğitime, bağlı bulundukları odaya ve okul yönetimine bildirilecek. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşımacılığının yapılabilmesi için bu servislerin okul taşımacılığı son bulacak. CAM FİLMLERİNE BAKILIYOR
İçişleri Bakanlığı okul önlerinde ve servislerde öğrencilerin güvenliği için denetimlerine başladı. Bu kapsamda her okul için ayrı bir trafik ekibi görevlendirildi.
Görevli trafik ekipleri seyir halinde olan okul servislerini yakın takibe aldı. Servis şoförünün hız, kavşaklarda geçiş önceliği, indirme ve bindirme kurallarına riayet edip etmediklerini özellikle takip ediyor.
Aracın camlarının sabit olup olmadığı ve camlarda film olup olmadığına bakılırken, denetimlerde aracın kapılarının şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik olup olmadığı kontrol ediliyor.
Araçların periyodik bakımlarının yanı sıra servis araçlarında zorunlu olarak bulunması gereken güvenlik kamerası, üç noktalı emniyet kemeri, otomatik kapı, araç park edildikten sonra koltuklarda yolcu bulunması veya algılayıcı arızası durumunda sürücüye sesli ve görsel ikaz veren sensörlü koltuklar ve araç takip sistemi gibi unsurlar gözden geçiriliyor. Araca sürücü mevcut koltuk sayısının haricinde öğrenci bindirilip bindirilmediği denetleniyor. Servis aracında öğrencilerin taşınması esnasında rehber personel olup olmadığı ise özellikle kontrol altına alınıyor.