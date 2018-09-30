YKS sınavı ne zaman? 2019 TYT ve AYT sınav tarihleri!

YKS tarihleri, sınava katılmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. Uzun bir süre bu sınava hazırlanacak olan kişiler 'YKS sınavı ne zaman' sorusunun yanıtı ile ilgili detayları beklemeye başladı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı adı ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen zorlu maratonun gelecek sene hangi tarihlerde olacağı tahminen belli oldu. Temel Yeterlilik testi, Alan Yeterlilik Testi (TYT, AYT) sınav tarihleri netleştiğinde yine bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

YKS SINAVI (2019) NE ZAMAN?



Üniversite okuma hayali ile hazırlıklarına devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir.

YKS NEDİR?

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.

YKS NASIL YAPILACAK?

Büyük heyecan içerisinde bu tarihe kilitlenen adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.