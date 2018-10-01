Öğrenci yurtlarına ‘terör’ giremeyecek

Yeni
eğitim- öğretim yılı kapsamında öğrenci yurtlarındaki çalışmalarını tamamlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK
), güvenlik noktasında da önemli kararlar aldı. Yurda giriş ve çıkışlarda güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirlerini artıran KYK, yurtlarda terör propagandasına geçit vermeyecek. O GRUPLAR BELİRLENECEK
İlk etapta öğrenci yurtlarında baskı oluşturan grupların faaliyetleri gözlemlenerek yurt yönetimine rapor edilecek. En başta FETÖ
, DEAŞ
, PKK
ve DHKP-C olmak üzere terör örgütü sempatizanlarının faaliyetleri tespit edildiği takdirde durum kolluk kuvvetlerine bildirildikten sonra disiplin işlemleri başlatılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevlendirilen manevi rehberlerin öğrencileri 'terör' konusunda bilinçlendirmesiyle birlikte devlet yurtlarında terör propagandası yapılmasının önüne geçilecek. Güvenlik ihlali tespit edilmesi durumunda kolluk kuvvetlerine haber verilecek ve yurtlardaki üst amirler bilgilendirilecek. Bununla birlikte yurtlarda bulunan her güvenlik noktası için 4'er personel görevlendirilecek. Güvenlik personelleri ise yurtlarda 24 saat güvenliği sağlayarak şekilde, vardiya usulü ile çalıştırılacak.