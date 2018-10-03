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'nin yapılacağı gün nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara Valiliği, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (Ortaöğretim) yapılacağı gün nüfus müdürlüklerinin açık olacağını açıkladı.

İHA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 11:04
KPSS'nin yapılacağı gün nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada,

''7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak 'na (2018- Ortaöğretim) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere 2018-KPSS (Ortaöğretim) giriş belgesi ile iki fotoğrafını yanında getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak. Geçici kimlik belgesi verilmesi için ilimiz Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri, 07.10.2018 tarihinde 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır'' denildi.

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KPSS'nin yapılacağı gün nüfus müdürlükleri açık olacak
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