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'den ortaöğretim adaylarına "saat" uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (), 7 Ekim Pazar günü yapılacak 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı () ortaöğretim adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 10:36
ÖSYM'den KPSS ortaöğretim adaylarına saat uyarısı

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 7 Ekim Pazar günü uygulanacak 2018- ortaöğretim düzeyine girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

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ÖSYM'den KPSS ortaöğretim adaylarına "saat" uyarısı
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