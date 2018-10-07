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Son dakika: soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? - KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika: Bugün tüm yurt genelinde heyecanı yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm yurtta i olmak isteyen binlerce aday sınav heyecanını yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Sınavdan çıkan adayların en çok arattığı konuların başında ise 'KPSS soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı?' sorusu geliyor. Konu henüz şimdiden trendler listesinde ilk sıralarda yer almayı başardı. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık... İşte 7 Ekim KPSS sınavı yorumları

Giriş Tarihi: 7.10.2018 14:00 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 14:00
Son dakika: ÖSYM KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? - KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu sabah binlerce i olmak isteyen bireyler, sınavına girmeye başladılar. Çok sayıda aday yaşadıkları bu heyecanın ardından internet üzerinden KPSS soru ve cevaplarını araştırmaya başladılar. Bu konu doğrudan trend listelerinde ilk sıralarda yer aldı. Kamu personeli olmak isteyen adayların merak ettiği tüm soruları Sabah.com.tr ekibi olarak olarak hazırladık. Orta öğretim ve lise mezunları için düzenlenen KPSS sınavı yorumlarını da bu başlık altından bulabileceksiniz...

KPSS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 'nin akademik takvimine göre 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

7 Ekim Pazar günü ilk oturumu saat 10.15'de başlayan sınavın soru ve cevaplarının yayınlanması yaklaşık olarak sınav tarihini takip eden 4 gün içinde açıklanıyor. Aşağı yukarı böyle olması beklenen sınav sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimizin içeriğindeki olacaktır.

KPSS sınavı soru ve cevaplarını araştırmaya başlayan adaylar ise ÖSYM sayfasını sorgulamaya başladılar. ÖSYM daha önce belirttiği açıklamada bu soru ve cevapların sadece ÖSYM adresinden açıklanacağını belirttiler.

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