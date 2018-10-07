Son dakika: ÖSYM KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? - KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu sabah binlerce kamu personeli olmak isteyen bireyler, KPSS sınavına girmeye başladılar. Çok sayıda aday yaşadıkları bu heyecanın ardından internet üzerinden KPSS soru ve cevaplarını araştırmaya başladılar. Bu konu doğrudan trend listelerinde ilk sıralarda yer aldı. Kamu personeli olmak isteyen adayların merak ettiği tüm soruları Sabah.com.tr ekibi olarak olarak hazırladık. Orta öğretim ve lise mezunları için düzenlenen KPSS sınavı yorumlarını da bu başlık altından bulabileceksiniz...

KPSS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin akademik takvimine göre 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

7 Ekim Pazar günü ilk oturumu saat 10.15'de başlayan sınavın soru ve cevaplarının yayınlanması yaklaşık olarak sınav tarihini takip eden 4 gün içinde açıklanıyor. Aşağı yukarı böyle olması beklenen sınav sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimizin içeriğindeki olacaktır.

KPSS sınavı soru ve cevaplarını araştırmaya başlayan adaylar ise ÖSYM sayfasını sorgulamaya başladılar. ÖSYM daha önce belirttiği açıklamada bu soru ve cevapların sadece ÖSYM adresinden açıklanacağını belirttiler.

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