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Seferberlikte rekor sonuç Erdoğan çiftinin himayelerinde 1 Şubat’ta başlatılan Okuryazarlık Seferberliği’nde bugüne kadar 363 bin 199 vatandaş okuma yazmayı öğrendi. Kurslar bu yıl da devam edecek