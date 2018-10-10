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Seferberlikte rekor sonuç

Erdoğan çiftinin himayelerinde 1 Şubat’ta başlatılan Okuryazarlık Seferberliği’nde bugüne kadar 363 bin 199 vatandaş okuma yazmayı öğrendi. Kurslar bu yıl da devam edecek

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Seferberlikte rekor sonuç
'nın atv'de kendi programında başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi 'ın canlı yayına katılarak destek verdiği Okuryazarlık Seferberliği'nde rekor sonuçlar elde edildi. 1 Şubat 2018 itibariyle başlatılan seferberlik kapsamında Türkiye genelinde 59 bin 856 kurs açıldı. Bu kurslara yarım milyonu aşkın vatandaş kayıt yaptırdı. 363 bin 199 vatandaş katıldıkları kurslar ve sınavlarda başarılı olarak okuryazarlık belgesi aldı. Okuryazarlık Seferberliği bu yıl da devam edecek. Bu kapsamda yürütülecek "Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Kursları" ve "II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kursları" için kullanılmak üzere () tarafından 786 bin 710 adet kitabın basımı ve dağıtımı yapılacak. Kitapların dağıtımı 15 Ekim 2018'e kadar tamamlanacak.

MÜLTECİLER DE VAR
Okuryazarlık Seferberliği kurslarına ek olarak okuma yazma bilmeyen engelli vatandaşlar için de bu yıl 614 kurs açıldı. Bu kurslara 383'ü erkek bin 8'i kadın olmak üzere toplam bin 399 vatandaş katıldı. Kurslardan Türkçe öğrenmek üzere kişiler de yararlandı. Çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 38 bin 242 yabancı uyruklu kursiyer yetişkin okuma yazma kurslarına katıldı. Kursiyerlere ücretsiz olarak dağıtılmak üzere 645 bin adet Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma ders materyali bastırılarak dağıtımı yapıldı. Ayrıca kursiyerlerin yararlanacağı kitapların video çekimleri ve mobil uygulamaları da hazırlandı. Bu çalışmayla kursiyerlerin okuma yazmayı teknolojik imkânlarla öğrenmesi ve pekiştirmesi hedefleniyor.
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Seferberlikte rekor sonuç
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