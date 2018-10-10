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okullaşmada ’yi solladı

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'nin Bir Bakışta Eğitim 2018 Raporu'na göre, 'de 20-24 yaş arasındaki nüfusun okullaşma oranının, yüzde 42 olan ortalamasının üzerinde seyrederek yüzde 52 düzeyinde gerçekleştiğini belirtti. OECD ülkeleri genelinde 2016'da 5-14 yaş arası okullaşma oranının yüzde 98 olduğunu, bu oranın Türkiye'de yüzde 95 olduğunu hatırlatan Selçuk ortaöğretimden mezun olan 25 yaş altı nüfusun oranının, OECD ülkeleri genelinde yüzde 81 iken Türkiye'de yüzde 71 olarak gerçekleştiğini aktardı.
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Türkiye okullaşmada OECD’yi solladı
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