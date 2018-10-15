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’de tıp biliminin öncüsü Hacettepe

Turkish Times ve Sanko’nun “Tıp Bilimine Yön Veren ” araştırmasına göre tıp dünyasına yön veren 100 Türk tıp insanından 46’sı Hacettepeli

ANKARA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Türkiye’de tıp biliminin öncüsü Hacettepe
Turkısh Times ve Sanko ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen "Tıp Bilimine Yön Veren " araştırmasına göre, tıp bilimine damgasını vurdu. Araştırmaya göre, tıp bilimine yön veren 100 Türk listesindeki 46 bilim insanı Hacettepe Üniversitesi kökenli. 46 bilim insanından 18'i ise halen çalışmalarını halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak sürdürüyor. Sıralamada yer alan ilk 10 Tıp bilim insanı arasında tek kadın ise Prof. Dr. Seza Özen... Birinci sırada olan Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da dâhil olmak üzere ilk 10'da yer alan dokuz akademisyenden 8'i ABD, biri de 'de çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Özen ise çalışmalarını yapmak için Hacettepe Üniversitesi'ni tercih etti. Bu yıl Avrupa 'ne kabul edilen ve Dünya Bilim Akademisi'nin TWAS (The World Academy of Science) 2018 Tıp Ödülü'ne layık görülen Dr. Özen'in çok sayıda ödülü ve Avrupa Birliği kaynaklı çeşitli projelerde imzası bulunuyor. SABAH'a konuşan Özen "Ülkemin sorunlarını temel araştırma konum yaparsam hem uluslararası arenada daha kuvvetli yer alabileceğime, hem de 'ye daha yararlı olacağıma inandım" dedi.
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Türkiye’de tıp biliminin öncüsü Hacettepe
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