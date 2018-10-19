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Hedef AR-GE odaklı yapılanma

Bölgenin ilk vakıf üniversitesi (HKÜ) yeni akademik yıla törenle girdi: Hedefimiz 2023 ve 2071 hedeflerini yakalamak

CEYDA KARAASLAN
MEHMET BONCUK CEYDA KARAASLAN Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Hedef AR-GE odaklı yapılanma
'nin (HKÜ) 2018-2019 Akademik Açılış Töreni de dün gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende eski rektör Tamer Yılmaz mütevelli heyet üyesi olurken, yerine rektör yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen getirildi.

HEDEF 2023 VE 2071
Doğu ve 'nun ilk vakıf üniversitesi olarak 2008'de kurulan HKÜ'nün Mütevelli Heyet Başkanı eğitimde kaliteyi artırmak istediklerini belirterek, "2023 hedeflerini yakalayabilmek için yeni bir organizasyon sürecine girdik" diye konuştu.
Bakan Varank ise HKÜ 10 yıl gibi kısa bir sürede çok başarılı işlere imza attığını dile getirdi.
Açılış töreninde konuşan HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu öğrenci sayılarının 10 bine ulaştığını dile getirip, üniversite olarak 2023 ve 2071 vizyonuna yakışır bir şekilde bilim ve teknoloji odaklı yapılanma içinde olduklarını dile getirdi.
Törende mevcut rektör Tamer Yılmaz görevini yeni rektör Edibe Sözen'e devretti.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da katıldı.
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Hedef AR-GE odaklı yapılanma
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