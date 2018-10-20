Buluş sayısı iki katına çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha güçlü araştırmacılar yetiştirilmesi, yüksek teknoloji üretmesi ve daha çok buluş yapması için geçen yıl ilan edilen "Araştırma Üniversiteleri" hızla yol katetti. Ekonomik gelişime de katkıda bulunması için belirlenen toplam 10 üniversitede 1 yıl içinde patent sayıları 2 katına çıktı, doktora öğrencilerinin sayısı arttı, uluslararası yayınlarda ilgili üniversitelerin çalışmalarına atıf oranı yükseldi. Süreçle ilgili SABAH'a bilgi veren YÖK
Başkanı Yekta Saraç
"Araştırma üniversitelerinin her birine mevcutlara ilaveten araştırma görevlisi ve uzman kadrosu tahsisleri yapıldı. YÖK'ün 'Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi Geliştirilmesi' projesi kapsamında seçilen araştırma görevlilerinin de lisansüstü eğitimlerinin Araştırma Üniversitelerinde gerçekleştirmelerine imkân sağlandı" dedi. Öğretim üyesi norm kadro çalışmasında araştırma üniversitelerine daha esnek bir kadro planlaması imkânı tanınacağına da açıklayan Saraç "TÜBİTAK
tarafından sadece bu üniversitelerimize yönelik 'Yüksek Teknoloji Mükemmeliyet Merkezleri' başlıklı yeni bir destek programı da oluşturuldu. Araştırma üniversitesi projesi sadece bir lig belirleme veya etiket vermenin ötesinde olup sonuç üreten ve başarının ödüllendirildiği, ayrıca bir takım imtiyazların tanındığı bir süreçte yürütülüyor" diye konuştu. AKADEMİSYENLER DE MOTİVE OLDU
Proje çok kısa sürede akademisyenlerin çalışmalarına da yansıdı. Akademisyenlerin motivasyonun arttığına dikkat çeken araştırma üniversitelerinin rektörleri 1 yıl içinde yaptıkları çalışmaları da SABAH'la paylaştı. İşte 4 üniversitenin rektörlerinden bu süreçte yapılan çalışmaların özetleri: Erkan İBİŞ
(Ankara
Üni. Rektörü): AB'den 5 milyon euro destek
Üniversıtemızin iki teknokentinden biri olan tematik Tarım, Gıda ve Hayvancılık teknokentinde hayata geçirilecek AB-IPA projesi Agregonomik Hub-Hayvan ve Bitki Genomu Araştırma Merkezi kurulumu için Avrupa Birliği'nden 5 milyon euroluk proje desteği sağlandı. Bu merkez, Ortadoğu ve Orta Avrupa'da tek merkez olma niteliği taşıyacak. Önümüzdeki dönemde YÖK 100/2000 burs programı için şu ana dek elde edilen 137 kontenjanın daha da artırılması, 6 bin 275 olan doktora öğrenci sayısını 8 bine çıkarma, ulusal ve uluslararası sıralamalarda ilk 300'e yükselme, uluslararası tanınırlığımızı artırmayı hedefliyoruz. Mehmed ÖZKAN
(Boğaziçi Üni. Rektörü): Sanayiyle işbirliği gelişti
YÖK'ÜN araştırma geliştirme ortamını desteklemek üzere yaptığı mevzuat değişikliği ile Teknoloji Transfer Ofisleri'nin anonim şirket olmalarının önü açıldı. İlk TTO AŞ'yi kurarak sanayi ile işbirliğini ve yeni ürün geliştirme ortamını bir üst aşamaya çıkardık. Öğretim üyelerinin buluşlarının ulusal ve uluslararası patent başvurularını hızlandırdık. Kandilli'deki Bilim ve Teknoloji Merkezi projemiz tamamlanmak üzere. Burada üniversitemizde araştırma yapan akademisyenler için ciddi bir altyapı oluşturuyoruz. Haluk ÖZEN
(Hacettepe Ün. Rektörü): Atıf puanları yükseldi
ULUSLARARASI katılımlı proje sayımız 2016'ya göre 2 kat arttı. Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan öğretim üyesi başına düşen yıllık makale sayısı 0.90'dan 0.95'e, dergi etki faktörüne göre hesaplanan bilimsel yayın puanımız 2.28'den 2.41'e ulaştı. Bunun sonucunda atıf puanımız 22.16'dan 28.48'e yükseldi. Öğretim üyesi başına düşen doktora öğrencisi sayımız da bir yılda 2.26'dan 2.75 değerine ulaştı. Ülkemizin 100 temel sorunu ile ilgili 100/2000 doktora bursundan 2017 yılı hedefi 73 öğrenci iken bu sayı 105'e yükseldi. Mahmut AK
(İstanbul
Üni. Rektörü): 14 dergimiz taramaya girdi
100 tematik alanda 2 bin doktora öğrencisine burs projesi kapsamında 40 öncelikli alanda 104 öğrenci YÖK 100/2000 burslusu olarak eğitim görüyor. Bu yıl 240 patent başvurusuyla en çok patent başvurusunu yaptık. Patent başvuru sayısı önceki yıla göre iki katından fazla artış gösterdi. "İstanbul Üniversitesi
Yayınevi" tescili ile uluslararası alanda daha etkin olmak üzere başlatılan çalışmalar sonunda 14 dergimiz Web of Science tarafından taranmaya başladı. ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİ?
ANKARA Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniverstiesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ).