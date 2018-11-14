AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi Ara Sınavı ile ilgili tarihleri resmi internet sitesinden yayınladığı takvim ile duyurdu. Hazırlıklarına hız kesmeden devam eden birçok öğrenci bu tarihleri öğrenmek için anadolu.edu.tr adresini sıkça ziyaret etmeye başladı.

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Açık Öğretim Üniversitesi okuyan öğrenciler 24-25 Kasım tarihlerinde Güz Dönemi Ara sınavı için ter dökecek. Sınava giriş belgesi hakkında önümüzdeki günlerde açıklama yapılması ve yerlerin duyurulması bekleniyor. Adayların sınava katılım sağlarken öğrenci kimlikleri ve nüfus cüzdanlarının yanlarında bulundurulması uyarısı da her sınav öncesi olduğu gibi belirtildi.

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF'nin resmi internet sitesinden yayınladığı 2018 sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 24 – 25 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Güz Dönemi Final Sınavı: 12 – 13 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 13 – 14 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Bahar Dönemi Final Sınavı: 25 – 26 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

SINAV İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Kritik sınav öncesi hazırlıklar devam ederken adaylar geçmiş sınav sorularına ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ulaşım sağlayabiliyor. Bu sistemi sistemdeki şifreniz ve TC kimlik numaranız aracılığı ile giriş yapabilirsiniz. Sınavın ardından yaklaşık 15 gün sonra merakla beklenecek olan sonuçlar da yine Anadolu Üniversitesi'nin sitesinden erişime açılacak.