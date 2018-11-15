Bir ALO hayatlarını kurtardı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) okula gönderilmeyen öğrencilerin sesi oldu. Çeşitli nedenlerle okula gönderilmediği iddiasıyla binlerce öğrenci MEBİM'i aradı. Öğrencilerin başvuruları incelenmek üzere ilgili il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine iletildi. 5 yılda okula gönderilmeyen toplam 850 öğrenci örgün eğitime kazandırıldı. Bu sayı açıköğretimle birlikte 12 bini aştı. MEBİM'e başvurarak okula gönderilmediğini belirten, fakat yaşça örgün eğitim dışına çıkmış olduğu tespit edilen 11 bin 626 vatandaş da eğitim öğretim hayatlarına açık öğretim kurumlarında devam etmeye başladı. 4440632 numaralı MEBİM hattının hizmetleri eğitimöğretim hayatıyla da sınırlı kalmadı. Ambulans hizmetlerinden hayvan kurtarma operasyonlarına kadar vatandaşlara tam 47 milyon 334 bin dakika hizmet verildi.





KEDİ KURTARDILAR

MEB'in İletişim Merkezi hizmetleri haftanın 7 günü 24 saat boyunca devam ediyor. Eğitim dışındaki konularda da vatandaşa hizmet götüren MEBİM sokak ve evcil hayvanların da yardımına koştu. 30 Ağustos'ta Ankara'dan MEBİM'i arayan bir vatandaş beslediği tavşanının kaçıp bir okulun kazan dairesinde sıkışıp kaldığı için yardım istedi. İlçe müdürlüğüyle temasa geçilerek tavşan kurtarıldı. Okul çatısında mahsur kalan bir sokak kedisinin kurtarılması için de MEBİM'e çağrı geldi. Ankara Keçiören'de yaşanan olayda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü seferber olup kediyi kurtarmayı başardı.





BAŞI SIKIŞANA YARDIM

7 Aralık 2017'de Ağrı Doğubayazıt'ta hava muhalefeti nedeniyle köy yolunda mahsur kalan bir okul servis şoförü de MEBİM'den yardım talep etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilerek servis şoförünün kurtarılması sağlandı. Bir başka vatandaş ise evde yalnız olduğunu, düşmesi sonucu ayağını kırdığını belirterek MEBİM'den yardım istedi. 112 acil servisle temasa geçilerek vatandaşa ambulans gönderildi.





ÖDÜLLERE DE VESİLE OLDU

Bağımsız bir araştırma firması tarafından yapılan "Vatandaş Memnuniyet Araştırması" sonuçlarına göre İletişim Merkezi'nden hizmet alan vatandaşların 2018 yılı ilk 6 aylık memnuniyet oranı ortalaması yüzde 88,9 oldu. 76 binden fazla veli ve öğrenci de öğretmen ve idarecilere teşekkür etmek için MEBİM'i aradı. Teşekkür ALO'ları ise öğretmen veya idarecilerin ödüllendirilmelerine vesile oldu.