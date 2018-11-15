Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil sömestr ne zaman?

Bütün yıl boyunca çalışarak geçimlerini sağlayan aileler, çocuklarının okullarının tatile girmesiyle birlikte tatil planlarını devreye sokacak. Çocuklar kadar veliler de okulların tatil olacağı günü merak ediyor. Birçok çalışan anne baba çocuklarının okullarının 15 tatile gireceği öğrenerek tatil programı düzenleyecek. Peki okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim öğretim takvimine göre bu yıl 21 Ocak 2019 tarihinde okullar tatil olacak. 21 Ocak 2019 resmi takvime göre Pazartesi olarak belirtilse de haftasonu da okul olmadığından tatil aslında 18 Ocak'ta başlayacak.

15 tatil yani sömestr tatili 1 Şubat 2019 tarihinde sona erecek.

Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2018-2019 Eğitim döneminin ikinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.