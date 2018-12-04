15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte Sömestr tatili tarihi 2019

Milyonlarca öğrenci ve velileri '15 tatil ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtını arama motorları üzerinden araştırıyor. Yoğun sınav maratonuna başlayan öğrenciler sömestr tatilinde kısa bir mola vermek için, veliler için çocukları ile çeşitli planlar yapabilmek için sömestr tatilinin başlangıç tarihini sorguluyor. Peki, 2019 Sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu tarihler eşliğinde 15 tatil ve okulların kapanma tarihi hakkındaki bilgiler...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

17 Eylül tarihinde başlayan eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Birinci dönem karnelerini alan öğrenciler için yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.