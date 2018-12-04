Lojistik’ten İletişim Tasarımı’na fark yaratacak yüksek lisans programları Beykoz Üniversitesi’nde

Önlisans ve lisans eğitimindeki kalitesini kanıtlayan Beykoz Üniversitesi, yüksek lisans eğitiminde de fark yaratıyor. Lisansüstü Programlar Enstitüsü'nde Bahar Dönemi kayıtlarını başlatan Beykoz Üniversitesi; İşletme (Tezsiz), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli/Tezsiz), İletişim Tasarımı ve Göstergebilim (Tezli/Tezsiz) ile İş ve Örgüt Psikolojisi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı'na öğrenci alacak.

Son gün 11 Ocak 2019

11 Ocak 2019'a kadar sürecek başvuru sürecinde adaylardan öncelikle en az 4 yıllık bir yükseköğretim programından mezun olduklarını gösteren lisans diploması veya mezuniyet belgesi istenecek. Tezsiz yüksek lisans programları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanı ya da yabancı dil şartı aranmayacak. Tezli yüksek lisans programlarında ise adayların ALES Eşit Ağırlık (EA) türünde en az 55 standart puanı almış olması gerekecek. Adaylar, başvurdukları programlara kabul için gerekli diğer sınav ve mülakatlara da katılmak zorunda olacak. Tüm değerlendirmeler sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihlerinde belge teslimi yapmaları gerekecek. Kayıt sırasında tüm işlemler belgelerin asılları ile yapılacak.

"İstanbul Kavacık'ta 2016 yılında kurulan Beykoz Üniversitesi'nin temeli, 2008'de Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun kurulması ile atıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman'ın yönetimindeki Beykoz Üniversitesi'nde; 'İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi', 'Sanat ve Tasarım Fakültesi', 'Sosyal Bilimler Fakültesi', 'Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi' olmak üzere dört fakülte, 'Yabancı Diller Yüksekokulu', 'Sivil Havacılık Yüksekokulu' olmak üzere iki yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki meslek yüksekokulu ve yüksek lisans ve doktora programlarının sunulduğu bir Lisansüstü Programlar Enstitüsü yer almaktadır."