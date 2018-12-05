81 köy çocuğunun ufkunu açan hayal

BUGÜN NELER OLDU

Kaan Ertürk henüz 16 yaşında bir lise öğrencisi. Ancak uzun yıllardır kurduğu bir hayali hayata geçirerek 81 köy çocuğunun geleceğini değiştirdi. Çocukluğunu yaz aylarında Fethiye'deki yazlıklarında geçiren Kaan burada tanıştığı arkadaşlarının kendisiyle eşit eğitim imkânlarına sahip olmadığını fark etti. Üsküdar Amerikan Lisesi'nde (UAA) okuyan Kaan çok küçük yaşlardan beri yöre halkının çocukları için bir şeyler yapmayı hayal ediyordu. Okullara giysi kitap yardımı yapmak yerine minik öğrencilerin ufkunu açacak bir proje için 2 yıl önce kolları sıvadı. Civar köylerdeki çocukların öğrenim gördüğü 81 mevcudu olan Fethiye'deki Seydikemer Kabaağaç İlkokulu'nda bir "Hayal Evi" kurdu. Birkaç gün önce açılışı yapılan "Hayal Evi"nde tuvallerden ebru sanatı malzemelerine, bilgisayarlardan 3D yazıcılara kadar minik öğrencilerin kendilerini geliştirebilecek onlarca ekipman bulunuyor.Kaan bu projeyi finanse etmek adına oldukça ilginç, hatta boyundan büyük işlere imza attı. Fotoğrafçılığa ilgisi olan ve bu alanda dersler alan Kaan 2 yıl önce Seydikemer Kabaağaç İlkokulu'ndaki 81 minik öğrenciyle buluştu. Gelecekte ne olmak istediklerini sordu. Kimisi asker kimisi astronot dedi. O çocuklara hayalindeki mesleklerin kıyafetlerini giydirerek tek tek fotoğraflarını çekti. Bu fotoğrafları derleyip çocuklarının hikâyelerinin hem İngilizce hem de Türkçe anlatıldığı bir kitap hazırladı. Geçen yaz Fethiye'de sergi açtı. Sergisini çoğunluğu İngiliz turistlerden oluşan yaklaşık bin kişi ziyaret etti. Bu sergiden kazandığı paranın tamamını "Hayal Evi"nin inşaatı için kullandı.Lise öğrencisi Kaan Ertürk'ün liderliği ve Fethiye Galatasaraylı İş Adamları Derneği Başkanı Yunus Önder ve Fethiye Seydikemer Kabaağaç İlkokulu Müdürü Yelda Leblebici'nin ortak çalışması ile yürütülen projenin bina açılış töreni 30 Kasım Cuma günü gerçekleştirildi. Bilgisayarlar, akıllı tahtalar, kitaplar ve sanat malzemeleri ile donatılan 50 metrekarelik Hayal Evi'nde öğrenciler, astronot, cerrah, hâkim ya da tır şoförü olma hayallerine ulaşmak için ilk adımlarını atacaklar.SABAH'a konuşan Ertürk "Sınırsızca hayal kurmanın bir çocuğun en doğal hakkı olduğuna, her çocuğun yaratıcılığını ortaya çıkarmak ve özgürce düşünmesini sağlamak amacıyla onlara uygun bir ortam oluşturmanın son derece önemli olduğuna inanıyorum" dedi.Okulda üstün yetenekli öğrencilerin de olduğunu anlatan Ertürk "Örneğin astronot olmak isteyen bir çocuk vardı. 'Neden?' diye sordum. Kepler gibi yaşanabilir gezegenlerin isimlerini tek tek sayarak onları keşfetmek istediğini söyledi. Yakın bir zamanda Hayal Evi'ne teleskop da alacağız" dedi.