YKS’de matematik belirleyici olacak

İlk kez bu yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar hazırlığa başladı. İki oturumdan oluşacak YKS bu yıl 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınavın ilk aşaması olana Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi, ikinci aşama olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi ise 16 Haziran Pazar günü düzenlenecek. TYT'de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav 135 dakika sürecek. AYT'de ise toplam 160 soru yer alacak.Soru sayılarının azalmasıyla her bir testin puanlara olan etkisi de artmış oldu. Ancak her puan türünde bir adayı geçmişte olduğu gibi yine matematik ön sıralara taşıyacak. Matematiğin her puan türüne etkisi olacak. Bir matematik sorusu TYT puanını 3.47; sayısalı 1.45; sözeli 1.28; eşit ağırlığı 1.33 ve dili 1.68 yükseltti. Diğer bir deyişle matematiğin Sayısal (SAY) ve Eşit Ağırlıklı (EA) puan türlerinin hesaplanmasında yüzde 50, Sözel (SOZ) puan türünün hesaplanmasında ise yüzde 20 etkili olacak. Yani doğru bir tek matematik sorusu bile adaylarının sırlamasını yüzlerce öne itebilecek.AYT puanın hesaplanabilmesi için adayların sınavın ilk oturumu olan TYT'den en az 150 puan alması gerekiyor. TYT'den 150-180 puan alanlar, iki yıllık önlisans programına başvurabilecek; 180 ve üzeri alanların lisans seçme hakkı olacak. TYT'nin katkısı yüzde 40. TYT'de 150 barajını geçmek için yüzlerce kombinasyon var. Toplam 15 netle bile bu baraj aşılabilir. TYT'de adayların muhakeme ve analiz yetenekleri ile okuma, anlama, kavrama ve dil hâkimiyeti ile temel matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanıyor. TYT'de tek bir soru bile adaylar için altın değerinde olacak. Çünkü TYT'de 160 yerine 120 sorulacak. Soru sayısının az olmazı ve 2 milyondan fazla adayın katılması TYT'yi avantaja dönüştürebilir. Sınavda tek bir doğru soru bile adayları binlerce sıra öne çekebilecek.