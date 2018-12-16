Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > Hakkârili öğrencilere Tunceli’den destek

Hakkârili öğrencilere ’den destek

Merkez Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri, Hakkâri’de zor şartlarda eğitim öğretim gören arkadaşları için yoğurt kovaları yardımıyla ördükleri atkıları göndermeye hazırlanıyor

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018
Hakkârili öğrencilere Tunceli’den destek
Sosyal medyada Öğretmen Fatma Ayan tarafından Türkiye genelinde başlatılan Köy Okulları Yardım Projesi'ne Tunceli Merkez Atatürk İlköğretim Okulu duyarsız kalmadı. Öğretmen Nilgün Özçelik, Hakkari'deki çocuklar için öğrencileriyle birlikte atkı örmeye başladı.16 öğrenciyle 15 gün önce başlatılan etkinlik kapsamında 22 atkı örülürken, atkılar, toplanan kırtasiye malzemeleri ve öğrencilerin duygularını ifade ettikleri mektuplarla birlikte köy okuluna gönderilecek.

"KARDEŞ OKUL OLDU"
Projeye destek vermekten mutlu olduklarını belirten öğrencilerden Doruk Munzur Tulga "Bu etkinliği yaparken hem elişi öğreniyoruz hem de başkalarına yardım ediyoruz. Böylece dayanışmayı da öğreniyoruz. Kardeş bir okulumuz oldu" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkârili öğrencilere Tunceli’den destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN