Hakkârili öğrencilere Tunceli’den destek

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal medyada Öğretmen Fatma Ayan tarafından Türkiye genelinde başlatılan Köy Okulları Yardım Projesi'ne Tunceli Merkez Atatürk İlköğretim Okulu duyarsız kalmadı. Öğretmen Nilgün Özçelik, Hakkari'deki çocuklar için öğrencileriyle birlikte atkı örmeye başladı.16 öğrenciyle 15 gün önce başlatılan etkinlik kapsamında 22 atkı örülürken, atkılar, toplanan kırtasiye malzemeleri ve öğrencilerin duygularını ifade ettikleri mektuplarla birlikte köy okuluna gönderilecek.Projeye destek vermekten mutlu olduklarını belirten öğrencilerden Doruk Munzur Tulga "Bu etkinliği yaparken hem elişi öğreniyoruz hem de başkalarına yardım ediyoruz. Böylece dayanışmayı da öğreniyoruz. Kardeş bir okulumuz oldu" dedi.