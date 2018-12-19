İyilik umut oldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bilgi Üniversitesi iyilik hikâyelerinin desteklenmesi ve toplum tarafından bilinirliğinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla "BİLGİ Umut Var"ı düzenledi. Projeyle insanlığa umut ve cesaret veren, ilham kaynağı olan iyilik hikâyelerinin fark edilerek paylaşılması ve daha fazla gönüllü ile destek almaları amaçlandı. Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen ödül töreni ile 57 proje arasından 10 proje ödüllendirildi. Öğrencilerin seçtiği ve halk oylaması sonunda seçilen 10 iyilik hareketinin bazıları şöyle:Haluk Levent'in kurucusu olduğu ve tüm Türkiye'ye yayılan bir iyilik hareketi. 18 ayda, 58 şehirde ve 7 bine ulaşan gönüllüsüyle çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 231 öğrenciye burs verdi. 1400 ailenin ihtiyaçlarını giderdi. 75 kez sokak hayvanlarının yardımına koştu. 139 kez kan ve kök hücre kampanyası düzenledi.: Bursa Orhangazi'de yaşayan Muammer Kavazoğlu projesiyle oyuncakların geri dönüşümünü sağlıyor. Kiraladığı dükkanda ülkenin birçok yerinden kargoyla gönderilen eski oyuncakları tamir ediyor. Kavazoğlu'nun annesi Şükriye Kavazoğlu da pelüş ve oyuncak bebekleri onarıyor. Toplanan oyuncaklar tamir edilip ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediliyor.: Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Hasan Kızıl, engelli hayvanlar için yaptığı protezler sayesinde onların yürümesini sağlıyor. Kızıl bugüne kadar 300'den fazla hayvanın yürümesini sağladı.Ayşe Tükrükçü'nün evsiz insanlar için Beyoğlu'nda açtıkları Hayata Sarıl Lokantası'nda gündüz ücretli yemek servisi yapılırken akşamları evsizlere ücretsiz yemek dağıtılıyor.: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri kronik hastalığı olan çocuklara umut oldu. Bugüne kadar 4 bin 719 kronik hastalığı olan çocuğun hayalleri gerçekleştirildi.