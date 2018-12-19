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Türk rektöre ABD’den ödül

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Türk rektöre ABD’den ödül
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Amerika'da "Best Quality Leadership Award 2018" ödülüne layık görüldü. Alanında birçok ilke imza atan Prof. Kavak, ödülünü 10 Aralık'ta Las Vegas'taki Ceasars Palace Hotel'de gerçekleşen tören ile aldı. Kavak'a 2017'de Oxford kökenli bir kuruluş olan Europe Business Assembly (EBA) tarafından "En İyi Hastane Yöneticisi" ödülü verilmişti. Kavak, Hindistan'da yapılan Dünya Kadın Liderlik Kongresi'nde "Süper Başarılı Kadın Ödülü"nü almıştı.
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Türk rektöre ABD’den ödül
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