KYK bursu ayın kaçında yatar?

KYK'nın öğrencilere sunmuş olduğu öğrenim kredisi ve burs imkanından faydalanmak için ekim ayında başvuru yapmaları gerekir. Sonuçlanan başvurular öğrenciler ile paylaşıldıktan sonra ocak ayından itibaren burslar ilk defa burs alacak öğrencilerin hesabına yatmaya başlar. Ödemeler öğrencilerin daha önceden açtırmış oldukları Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına yatırılır. Öğrenciler hesap açtırma işlemi esnasında kendilerine verilen bankamatik kartını kullanarak ATM'lerden burslarını tahsil edebilirler.

KYK bursu ne zaman yatar?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK bursu saat kaçta hesaba geçer?

KYK'nın vermiş olduğu bursların hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebilir. Fakat yukarıda vermiş olduğumuz tarihlerde kesin olarak öğrencilerin hesaplarına para aktarımı yapılmış olur. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırıldığını söyleyebiliriz.