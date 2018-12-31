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ayın kaçında yatar?

KYK, maddi durumu eğitim hayatını sürdürmek için yetersiz olan öğrencilere maddi açıdan destek olunması amacıyla kurulmuş ve bu amaçlar hizmetlerini sürdürmekte olan bir kurumdur. Her sene sayısı milyonlara ulaşan öğrenci KYK’dan aldığı öğrenim kredisi ile geçinimini sürdürmektedir. Özellikle ilk kez alacak olanların çeşitli soruları bulunuyor. Bu soruların başında ise KYK bursu ayın kaçında yatar geliyor. Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:14
KYK bursu ayın kaçında yatar?

KYK'nın öğrencilere sunmuş olduğu öğrenim kredisi ve burs imkanından faydalanmak için ekim ayında başvuru yapmaları gerekir. Sonuçlanan başvurular öğrenciler ile paylaşıldıktan sonra ocak ayından itibaren burslar ilk defa burs alacak öğrencilerin hesabına yatmaya başlar. Ödemeler öğrencilerin daha önceden açtırmış oldukları Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına yatırılır. Öğrenciler hesap açtırma işlemi esnasında kendilerine verilen bankamatik kartını kullanarak ATM'lerden burslarını tahsil edebilirler.

KYK bursu ne zaman yatar?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

  • T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında
  • İkiyle bitenler ayın yedisinde
  • Dörtle bitenler ayın sekizinde
  • Altıyla bitenler ayın dokuzunda
  • Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK bursu saat kaçta hesaba geçer?

KYK'nın vermiş olduğu bursların hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebilir. Fakat yukarıda vermiş olduğumuz tarihlerde kesin olarak öğrencilerin hesaplarına para aktarımı yapılmış olur. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırıldığını söyleyebiliriz.

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KYK bursu ayın kaçında yatar?
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