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2019 başvuruları ne zaman başlayacak? ve sınav tarihleri!

Ocak ayına girmemiz ile beraber 2019 sınavı hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Üniversite okuma hayaline sahip on binlerce öğrenci, geçtiğimiz sene YKS adı altında düzenlenen üniversite sınavına katılım gösterirken 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ise sorgulamalar artış gösterdi. , yeni yıla ilişkin sınav takvimini açıklarken YKS tarihlerini de duyurdu. Peki, başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ve tarihleri ile YKS sınavı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 2.1.2019 14:56
2019 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? TYT ve AYT sınav tarihleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 sınav takviminin duyurulması ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkındaki detaylar da oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz sene YKS adı altında ilk kez düzenlenen üniversite sınavına on binlerce aday katılmıştı. Geçtiğimiz seneden kazanamayan ya da ilk kez sınava girecek olan adaylar '2019 YKS ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, YKS başvuruları ile TYT ve AYT tarihleri...

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. oturum TYT - 2019 YKS, 15 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek, sınavın başvuruları ise 12 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında alınacak. İlgili sınavın sonuçlarının açıklanma tarihi ise 18 Temmuz 2019.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. oturum AYT - 2019 YKS, 16 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek, sınavın başvuruları ise 12 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında alınacak. İlgili sınavın sonuçlarının açıklanma tarihi ise 18 Temmuz 2019.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. oturum YDT - 2019 YKS, 16 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek, sınavın başvuruları ise 12 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında alınacak. İlgili sınavın sonuçlarının açıklanma tarihi ise 18 Temmuz 2019.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

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2019 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? TYT ve AYT sınav tarihleri!
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